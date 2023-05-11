مستشفى مدينة زايد يُقدّم أحدث التقنيات في علاج قصر النظر الشديد والمياه البيضاء

أبوظبي (الاتحاد)

نجح أطباء في مستشفى مدينة زايد التابع لمجموعة مستشفيات الظفرة، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) والتي تتبع مجموعة بيور هيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الدولة، بالتدخل جراحياً من خلال تقنية الفاكو لإزالة المياه البيضاء لمريض يعاني من قصر النظر الشديد وانسداد في الشبكية.

واستحلاب عدسة العين أو تقنية «الفاكو» هي أحد الخيارات الجراحية لعلاج المياه البيضاء، حيث تتم تجزئة نواة العدسة الداخلية للعين المصابة إلى أجزاء صغيرة باستخدام الموجات فوق الصوتية وزرع واحدة أخرى داخل العين. ولتقنية الفاكو العديد من المزايا عن الأساليب الجراحية البديلة، ومن ضمنها تحسين التأهيل البصري واحتياجها إلى شق أصغر دون الحاجة إلى تقطيب أو عمل غرز جراحية وتقليل شعور المريض بالقلق إزاء العملية وتحسين الرؤية، مما يعزز من ثقة المريض، بالإضافة إلى أنها لا تستدعي الحصول على فترة نقاهة طويلة.

وكان المريض قد قصد مستشفى مدينة زايد يعاني من ضعف شديد في الرؤية في كلتا العينين إلى الحد الذي كان له تأثير هائل على جودة حياته والمهام الروتينية مثل القيادة. وعلى الرغم من ارتدائه نظارة طبية، إلا أنه فقد القدرة على الإبصار بشكلٍ واضح على مدى العامين الماضيين. كان المريض يعاني من قصر النظر الحاد لفترة طويلة، وعند الفحص، تم تشخيص حالة المريض بأنه مصاب بطبقة كثيفة من المياه البيضاء داخل كلتا العينين مع وجود انسدادٍ في الشبكية. وقد قام الأطباء بإجراء فحص التصوير البصري بالموجات فوق الصوتية نوع (B) للكشف عن شبكية العين المسطحة.

نال المريض بعد العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح أفضل نتيجة بعد تصحيح الرؤية، تصل درجتها إلى (20/30) للعين اليمنى و(20/20) للعين اليسرى، وذلك بعد أقل من شهرين من إجراء العملية. ونُصح المريض بحضور مواعيد المتابعة بانتظام للاستمرار بالمحافظة على أفضل النتائج وتجنب مشاكل شبكية العين.

تفصيلاً، قال الدكتور بشير خالد النجار، طبيب استشاري وجراح عيون في مستشفيات الظفرة: «لا بد من إجراء فحص دوري للبصر من أجل تسهيل التشخيص ومعالجة اضطرابات الرؤية المرتبطة بحالات المياه البيضاء الشديدة، كما أن التشخيص المبكر لهذه المضاعفات سيسمح لنا بتقليل خطورة فقدان البصر».

علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن جراحة تصحيح عيوب النظر الانكسارية تقوم بتحسين كفاءة الإبصار، ولكنها لا تمنع من حدوث اضطرابات مرتبطة بتطور المرض.

وأشاد المريض بالجهود التي بذلها الفريق الطبي في مستشفيات الظفرة قائلاً: «والآن أنا سعيد جداً بنتيجة العملية، وتمكنت من تجديد رخصة القيادة الخاصة بي، والحمد لله أنني استفدت من هذه الجراحة وأشعر أنني عدت لحياتي الطبيعية».