ريم الهاشمي تؤكد التزام الإمارات بدمج الشباب في COP28

أبوظبي (وام)

أطلقت جامعة السوربون أبوظبي مبادرة «Youth COP» التي تعد بمثابة دعوة إلى الطلبة وأجيال المستقبل للمشاركة في العمل المناخي العالمي، وذلك بمناسبة استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها الجامعة بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس أمناء جامعة السوربون - أبوظبي، وأكثر من 700 مشارك من 85 دولة مختلفة ولجنة من قادة المناخ الذين يلعبون دوراً رئيسياً في بلدانهم.

وتحدثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي عن أهمية تمكين الشباب والدور الذي سيؤدونه في التحول العالمي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بدمج الشباب في مؤتمر الأطراف COP28 وعملية التطوير، وهو ما تم التعبير عنه باختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28». كما أشادت معاليها بدور الجامعات الأكاديمية مثل جامعة باريس سيتي في فرنسا وجامعة سيريا الفيدرالية في البرازيل في العمل المناخي، وحرصها على المشاركة في مناقشات المناخ.

تشجيع الطلاب والشباب

رحبت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، بالمشاركين في الحدث الذي يعقد بالتعاون مع جامعة باريس سيتي (فرنسا) وجامعة سيريا الفيدرالية (البرازيل)، ويونغو (الدائرة الرسمية للشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ).

واستعرضت دور جامعة السوربون أبوظبي في تشجيع الطلاب والشباب في مختلف أنحاء العالم على الانخراط في الحوار لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وتأتي Youth COP كجزء من مبادرة Go Green 2023 وبما يتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات ومؤتمر المناخ «كوب 28». وتم تطوير هذه المبادرة للسماح للطلاب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في COP28 من خلال محاكاة للمناقشات، حيث سيقوم الطلاب بإعداد وثيقة طموحة وشاملة لمعالجة الموضوعات الملحة، وسيتعاون 25 فريقاً تضم 75 طالباً في حدث تفاوضي حول الموضوعات المتعلقة بالمناخ.

كما سيقوم الطلاب المختارون بتطوير وثيقة مشتركة ستصبح «دعوة للعمل من جامعة السوربون أبوظبي إلى أجيال المستقبل» والتي سيتم تقديمها في COP28.