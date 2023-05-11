تكريم الفائزين بجائزة عون المجتمعية 10

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظم مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة حفل تكريم الفائزين في جائزة عون للخدمة المجتمعية على مستوى إمارة الشارقة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات الهلال الطلابي التي تهدف إلى غرس قيم التطوع والعمل الخيري، والإنساني في نفوس الطلبة ومد يد العون للمحتاجين، وكان ذلك صباح أمس بمقر مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالمدينة الجامعية بالإمارة.

وقالت نادية الهرمودي رئيس قسم المتطوعين في المكتب «تناول موضوع الجائزة عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة في المجتمع مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم، وكبار السن، كما تبنت الجائزة أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تتنافس المؤسسات التعليمية والتأهيلية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني المبادرات التي تساهم في تعزيزها».

وأضافت: «تم تكريم المؤسسات التعليمية الحائزة المراكز الأولى على المستوى المحلي لإمارة الشارقة فقط، ومن ثم سيتم ترشح الفائزين، وتكريمهم على مستوى الدولة، حيث سيكون التكريم في العاصمة أبوظبي».

وأوضحت الهرمودي أن جائزة عون للخدمة المجتمعية التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعطت ثمارها الطيبة بغرس روح التطوع لدى الأبناء وتأصيل معنى التعاون والتطوع لدى النشء، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الخيري من بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين».

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قد أطلقت جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها العاشرة، على مستوى المؤسسات التعليمية في الدولة للعام الدراسي 2022-2023، لتتناول عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن، وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، وتتنافس المؤسسات التعليمية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني المبادرات التي تساهم في تعزيزها.

قيمة الجوائز

على مستوى الدولة، تم تخصيص 30 ألف درهم للحائز المركز الأول على مستوى الجامعات، و25 ألفاً للمركز الثاني، و20 ألفاً للمركز الثالث، وعلى مستوى المدارس تم تخصيص 25 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألفاً للثاني، و15 ألف درهم للمركز الثالث، وبالنسبة لرياض الأطفال تم تخصيص 15 ألف درهم للمركز الأول، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف للمركز الثالث، إلى جانب 15 ألف درهم تم تخصيصها للمركز الأول على مستوى مراكز تأهيل أصحاب الهمم، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف درهم للمركز الثالث.