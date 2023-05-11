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الإمارات

«سعود الخيرية» تطلق مركز رأس الخيمة لطب الكوارث

«سعود الخيرية» تطلق مركز رأس الخيمة لطب الكوارث
12 مايو 2023 02:06

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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وقعت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية مذكرة تفاهم مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، لتأسيس مركز رأس الخيمة لطب الكوارث، والذي يعمل على بناء قدرات خط الدفاع الأول من العاملين في المجال الصحي في مختلف مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة ورفع جاهزيتها للاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ وفق منهج موحد ومعتمد دولياً.
وأكدت سمية السويدي أن المؤسسة ستوفر كل الدعم الذي يحتاجه البرنامج، سواء من مقر أو الدعم اللوجستي والإعلامي، وغيرها من الاحتياجات، والذي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لتعزيز منظومة العمل في الهيئات والمؤسسات كافة في الدولة.

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية
الإمارات
رأس الخيمة
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