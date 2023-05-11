جمعية الصحفيين: 4 لجان لدعم تطورات العمل الإعلامي في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية تشكيل عدد من لجانها الداخلية وفق مهام مختلفة هادفة، وأدوار متنوعة من شأنها تمكين الأعضاء من مواكبة التطورات المهنية المتوالية في العمل الصحفي ومتطلباته واتجاهاته الحديثة، إذ أتاحت الجمعية المجال لعدد من أعضائها المؤثرين والراغبين للمشاركة ضمن مكونات اللجان.

ويبلغ عدد اللجان التي تم اعتمادها على هامش اليوم الختامي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي الذي استمرت أعماله على مدار يومي 9 و10 مايو الجاري، 4 لجان تضم لجنة الإعلام السياحي برئاسة حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولجنة الدورات التدريبية ويترأسها الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس إدارة، ولجنة الإعلام الرقمي ويقودها رائد الشايب عضو مجلس إدارة، ولجنة الأنشطة والفعاليات ويشرف عليها محمد الطنيجي عضو مجلس إدارة.

وأكد حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع الذي نظمته الجمعية أول أمس وجمع رؤساء اللجان الأربعة والأعضاء الجدد في كل لجنة والبالغ عددهم 29 عضواً، أن تشكيل اللجان يخضع لمعايير ومستهدفات مختلفة تنبثق من السياسة العامة للجمعية، وتطلعاتها خلال المرحلة المقبلة، لمواكبة متغيرات وتطورات العمل الإعلامي ودعم أعضائها مهنياً ومهارياً.

وأفاد بأن التنوع المشهود في تشكيل اللجان يسهم في إيجاد الفكر المتجدد الذي ينعكس إيجابياً على متطلبات العمل الإعلامي في المرحلة الراهنة والمقبلة، فضلاً عن أن الدماء الجديدة المختارة والتي تمت الاستعانة بها، تعد طاقات متميزة تعي أهمية التطوير وتدرك سياسة وأهداف الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.

التطوير في مختلف المجالات

أكدت فضيلة المعيني، أمين سر الجمعية، أهمية التطوير في مختلف المجالات، لاسيما العمل الإعلامي الذي يعد أداة مؤثرة في المجتمعات كافة، فضلاً عن المتغيرات المتسارعة التي تفرض على الجميع التطوير الحقيقي لمواكبة مستجدات العمل الإعلامي في مختلف المجالات، ومن هنا جاءت فكرة تشكيل اللجان الداخلية للجمعية، وفق رؤى جديدة تستند إلى أفكار متجددة تسهم بدورها في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات الجمعية المستقبلية عربياً وعالمياً.

وقالت إن التطوير وتشكيل اللجان الداخلية في الجمعية عملية مستمرة لم تتوقف وبمشاركة أعضائها المتميزين في العمل الإعلامي في مختلف المؤسسات والتخصصات، موضحة أن التطورات التي أدخلتها الجمعية على تشكيل لجانها ممنهجة ومدروسة، وترافقها حزمة من الأهداف التي تعمق دور الجمعية ومسؤولياتها المجتمعية داخل وخارج الإمارات. وأعلنت المعيني، خلال الاجتماع، أسماء اللجان المعتمدة من مجلس إدارة الجمعية والرؤساء وأعضاء كل لجنة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تشكل حقبة تطويرية جديدة للجمعية، إذ تسهم بفاعلية في دعم الإعلام الوطني وفق رؤى جديدة وتخطيط ممنهج واستراتيجيات تحاكي المستجدات والتطورات الحديثة في المجال الصحفي والإعلامي.