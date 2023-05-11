وفد من معهد القوات البحرية يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من معهد القوات البحرية لوزارة الدفاع، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار التعاون القائم بين الطرفين. واطلع الوفد على آليات العمل في المركز والدور الذي يطلع به في مجال دعم عملية صنع القرار وخدمة المجتمع.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول أهداف المركز ودوره في مجالات البحث العلمي وبناء قواعد البيانات والتحليل، وإعداد الكوادر البحثية المواطنة وتأهيلها من خلال برامج تدريبية نوعية يتم تنفيذها بشكل دوري وتحت إشراف نخبة من المختصين.

وقام الوفد الزائر بجولة في المركز، حيث اطلع على ما تحويه «مكتبة اتحاد الإمارات»، من كتب ومراجع في مختلف التخصصات، وبما يمكّن الباحثين من إعداد الدراسات المتخصصة.

كما استمع إلى شرح وافٍ حول طبيعة عمل قطاعات المركز، ومنها قطاع الدراسات والبحث العلمي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وقطاع قواعد البيانات والتحليل وقطاع خدمة المجتمع، لا سيما فيما يتعلق برصد ومتابعة وتحليل أبرز الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، وتأثيراتها المحتملة على المنطقة عموماً ودولة الإمارات خصوصاً، هذا إضافة إلى الأنشطة والبرامج التي يقيمها وينظمها المركز، ومنها البرامج التدريبية التي تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية، لا سيما في مجال البحث العلمي. وفي ختام الزيارة، تم إهداء الوفد الزائر درع المركز.