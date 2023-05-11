اختتام معرض جامعة أبوظبي السنوي للتوظيف

أبوظبي (الاتحاد)

اخُتتمت أمس الأول فعاليات الدورة السنوية الثالثة لمعرض جامعة أبوظبي للتوظيف الذي نظمه مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في الجامعة، والذي شهد حضوراً واسعاً لما يزيد على 750 من الطلبة الحاليين والخريجين، ومشاركة نحو 55 من شركات الأعمال وأصحاب العمل في مختلف المجالات، بما فيها المحاسبة، والتعليم، والهندسة والرعاية الصحية، والإعلام، والتكنولوجيا، وغيرها. حيث وفر الحدث للطلبة منصة قيّمة لاكتشاف فرص العمل والتدريب وفق اختصاصاتهم، وساعدهم على بناء علاقات واعدة مع الشركات وأصحاب العمل ومناقشة المسارات الوظيفية المحتملة لتحقيق أهدافهم المهنية في المستقبل.

وقال الدكتور شكيب فرحات، عميد شؤون الطلبة في جامعة أبوظبي: «قدم معرض التوظيف للطلبة فرصةً قيّمة لبناء شبكة من العلاقات المهنية مع كبريات شركات الأعمال، والاطلاع عن قرب على حاجات ومتطلبات سوق العمل دائمة التطور، ويُعد الحدث منصةً مهمة لطلبتنا يستطيعون من خلالها سبر آفاق سوق العمل وتحديد خياراتهم الوظيفية والبقاء على اطلاع دائم بالوظائف والمجالات الأكثر طلباً، وتمكينهم من خياراتهم التعليمية. وتلتزم جامعة أبوظبي دوماً بتطوير برامجها وعروضها لمنح طلبتها تجربة أكاديمية رفيعة المستوى تساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق والاستعداد الجيد لوظائف المستقبل».

من جانبها، قالت ندى حجي، مسؤولة خدمات التوظيف في الجامعة: «كان المعرض الذي جاء تحت شعار أطلق العنان لإمكانياتك المهنية بمثابة منصة مثالية لطلبة وخريجي الجامعة للتواصل والتفاعل مع كبرى الشركات من مختلف القطاعات، وزودهم بفرصة استكشاف المسارات الوظيفية الممكنة واكتساب المعرفة العملية والمهارات المطلوبة والتفاعل مع المهنيين من مختلف القطاعات من أبرز المؤسسات في المنطقة التي بلغ عددها 55 جهة عمل، ويأتي المعرض حرصاً من الجامعة على إتاحة الفرص لطلبتها وخريجيها بما يحقق رؤيتها الجامعة 2027 لنجاح الطلبة التي تعد إحدى المحاور الرئيسية للرؤية».