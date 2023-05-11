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برنامج زمالة «دبي للمستقبل» يستعرض الخطط المستقبلية

خلفان بلهول متحدثاً للمشاركين في البرنامج (من المصدر)
12 مايو 2023 02:06

دبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة دبي للمستقبل الاجتماع الأول لأعضاء برنامج «زمالة دبي للمستقبل» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتميزة في القطاع الخاص، والتواصل مع أصحاب الأفكار النوعية والحلول الاستباقية لمعالجة التحديات المستقبلية وتوظيف الفرص المتوافرة في مختلف القطاعات.
وهدف الاجتماع إلى استعراض أهم الأهداف والخطط المستقبلية لتحقيق مخرجات البرنامج، وأبرز المسؤوليات والمهام التي سيكون أعضاء البرنامج مسؤولين عن تنفيذها، إضافة إلى جدول الفعاليات والاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة.
ورحب خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة بإشراك الخبرات والكفاءات الوطنية والعالمية في مسيرة تصميم وصناعة المستقبل بدبي، والاستفادة من خبراتهم التخصصية وتجاربهم الغنية في القطاع الخاص لتطوير أفكار مبتكرة ومشاريع نوعية تعزز ريادة دبي العالمية في مجال الاستعداد للمستقبل، وترسخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي لخبراء وصنّاع المستقبل.
وأضاف: «ستشكل هذه الخبرات المتميزة في مختلف المجالات إضافة بارزة لجهود دبي المتواصلة لتحقيق قفزات نوعية وجديدة بالاستفادة من النجاحات والإنجازات التي حققوها في تخصصاتهم. ومن جهتها، قالت فاطمة بوجسيم، المنسق العام لبرنامج «زمالة دبي للمستقبل»، إن البرنامج سينظم خلال الفترة القادمة مجموعة من اللقاءات الدورية وورش العمل بهدف توليد أفكار جديدة ومبتكرة واستشراف التحديات .

مؤسسة دبي للمستقبل
دبي
الإمارات
زمالة دبي للمستقبل
خلفان بلهول
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