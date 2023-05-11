«بوليتكنك أبوظبي للتوظيف» يستقطب 31 جهة عمل

أبوظبي (وام)

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثانية من «ملتقى بوليتكنك أبوظبي والشركاء للتوظيف 2023» بمشاركة 31 مؤسسة وجهة عمل لاستقطاب طلبة وخريجي بوليتكنك أبوظبي التابع لـ«أبوظبي التقني» في دورات تدريبية متخصصة تنتهي بالتوظيف بعد التخرج.

ودشن الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الملتقى في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

وقال الدكتور مبارك الشامسي، إن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لبناء وصناعة الكفاءات الوطنية في كافة التخصصات الصناعية والهندسية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي للدولة، لافتاً إلى أن الملتقى يعكس مدى تنوع الشراكات الاستراتيجية المهمة التي يمتلكها «أبوظبي التقني» وكافة المؤسسات التابعة له.

وحرص الشامسي على التعرف من مسؤولي المؤسسات المشاركة على عروضهم التدريبية والوظيفية الجديدة لخريجي وطلبة بوليتكنك أبوظبي، كما تفقد معرض المشروعات الطلابية المصاحب للملتقى، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في طرح حلول عملية جديدة في قطاعات مهمة.

وقال الدكتور أحمد العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ«أبوظبي التقني»، إن من الأهداف الرئيسية لهذا الملتقى، الذي استمرت فعالياته لمدة يوم واحد، تأطير وتنظيم العمل المؤسسي في توفير فرص العمل والتدريب لطلبة بوليتكنك أبوظبي وتوطيد الشراكات مع القطاع الصناعي لتبادل الخبرات وتوفير البيئة الحاضنة للبرامج الأكاديمية التي تعرضها بوليتكنك ومواءمة مخرجات هذه البرامج مع متطلبات المؤسسات الصناعية المتخصصة وسوق العمل بشكل عام.

ونوه الدكتور علي هلال النقبي، مدير بوليتكنك أبوظبي، إلى أن المؤسسات التي شاركت في الملتقى حرصت خلال الحلقات النقاشية على استقطاب طلبة البوليتكنك البالغ عددهم 1396 في كافة التخصصات، واستعرضت فرص العمل التي تنتظر خريجي البوليتكنك، بجانب الاتجاهات والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد في سوق العمل بالدولة، مع تقديم نماذج وطنية أثبتت نجاحها بجدارة.

وقال الدكتور مفيد بطارسة، رئيس دائرة الدعم الأكاديمي، مدير الشؤون الطلابية بالإنابة في بوليتكنك أبوظبي، إن الملتقى منح طلبة المدارس وأولياء أمورهم الفرصة للتعرف على المميزات العديدة التي يتمتع بها البوليتكنك.