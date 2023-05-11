17 معياراً لتنظيم مظلات السيارات خارج حدود القسائم السكنية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أصدرت دائرة البلديات والنقل خلال الشهر الجاري دليل تنظيم مظلات السيارات خارج حدود القسائم السكنية، متضمناً 17 معياراً تسري على المظلات الجديدة، وتلك التي تم إنشاؤها من تاريخ 23 أغسطس الماضي.

وحدد الدليل رسوم التقديم على تصريح مظلة جديدة بـ1000 درهم، فيما يبلغ رسم تصريح تجديد مظلة قائمة 200 درهم لكل مظلة، ويعفى صاحب التصريح من سداد الرسوم المذكورة في حال الحصول على التصريح النهائي لخدمة طلب تصريح تنظيم الأعمال خارج حدود القسيمة السكنية.

ويهدف الدليل إلى تنظيم مظلات مواقف السيارات خارج حدود القسائم السكنية، وفق اشتراطات ومعايير تتوافق مع الأدلة التخطيطية والتنظيمية الصادرة عن الدائرة، وبما يساهم في تحسين مظهر المدينة. ويطبق على مظلات مواقف السيارات (القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية، السكن الخاص والمساكن الشعبية في إمارة أبوظبي). وبين الدليل المعايير الواجبة أثناء تخطيط وتصميم مظلات مواقف السيارات، موضحاً أنه تستثنى مظلات السيارات التي أنشأت قبل تاريخ 23 أغسطس الماضي من بعض المعايير التي تكون اختيارية لهم.

ويلزم الدليل صاحب الترخيص بتنظيف وصيانة المظلات، وعدم التأجير لطرف ثالث، وأن يقتصر استخدام المظلات كموقف للسيارات، ويجب إزالة المظلة أو المظلات فوراً من قبل صاحب الترخيص في حال طلبت الدائرة ذلك أو عند تعارضها مع خطوط الخدمة المستقبلية.

وفيما يخص معايير تحديد موقع مظلات السيارات، حددها الدليل بإلزامية وضع المظلات وجميع عناصرها بحيث لا تشكل عائقاً لحركة المشاة والسيارات والدراجات الهوائية، وأن لا تغطي المظلات مداخل ومخارج القسيمة السكنية (للمشاة والسيارات)، وأن لا تتسبب مظلات السيارات بحجب رؤية سائقي السيارات عند المنعطفات، والمحافظة على وصول سيارات الدفع المدني إلى القسيمة، بالإضافة إلى عدم تداخل عناصر مظلة السيارات مع أعمدة الإنارة الخاصة بالبلدية.

وفيما يتعلق بمعايير تصميم مظلات مواقف السيارات، أوضح الدليل أنه يجب أن لا يقل ارتفاع أدنى منسوب للمظلة عن 2.5 متر من مستوى الرصيف، ولا يزيد ارتفاع أعلى منسوب للمظلة عن 4.5 متر، وأن لا تتجاوز أبعاد المظلة الواحدة 3 أمتار في 6 أمتار، واختيار ألوان مظلات مواقف السيارات على أن تكون متناسقة مع ألوان واجهة الفيلا، ويفضل أن تكون ذات ألوان فاتحة.

وتشترط المعايير أن تكون أغطية المظلات مصنوعة من القماش مثل التيفلون أو يو بي في سي، وطلاء الهيكل المعدني بمواد تحميه من الصدأ، وأن تكون المواد المستخدمة في المظلات مضادة للحرائق والتلف الذي يحصل بسبب المناخ، وعدم استخدام الأسطح المعدنية المتعرجة في غطاء المظلات، وتكون المواد المستخدمة والتصميم من شركات مختصة تعكس الوجه الحضري للمدينة.

وأوضحت الدائرة أن التقديم على طلب تصريح مظلات مواقف السيارات أو تجديد التصريح أو يكون من خلال المنصة الذكية «سمارت هاب».