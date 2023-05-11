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«أشغال الشارقة» تنجز شبكة صرف صحي في «الساف»

جانب من مجمع الساف السكني بكلباء (من المصدر)
12 مايو 2023 02:06

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال شبكة الصرف الصحي المتكاملة للمجمع السكني في منطقة الساف بمدينة كلباء، بحسب المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، الذي أكد أن مدينة كلباء بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز، وأخرى قيد التخطيط تحوّلت إلى مدينة تضم كافة الخدمات إلى جانب كونها مدينة سياحية، مضيفاً أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في كلباء. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين.
وبدورها، قالت المهندسة هند الهاشمي، مدير إدارة الخدمات بالدائرة: «تندرج منطقة الساف في إطار المناطق العصرية الواعدة التي تحمل مستقبلاً زاهراً، وسيكون لها شأن حيوي في المجال التنموي، وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي»، مشيرة إلى حرص الدائرة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز الرفاه والتطوير في كافة مدن ومناطق الإمارة والتي تضع خططاً متكاملة لتطويرها وتنميتها وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لموارد المنطقة واقتصادها.
وأشار المهندس حميد السويدي، رئيس قسم الإشراف في إدارة الخدمات العامة، إلى أن الدائرة أنجزت المشروع خلال موعده الزمني المحدد، على الرغم من وجود مقاولين يقومون بأعمال مختلفة في الوقت نفسه، وفي المواقع نفسها، وتابع أن هذا المشروع بدأ بتسوية شاملة للمنطقة. مؤكداً أن العمل تم تقسيمه على مراحل، وذلك بهدف البدء بإنشاء المساكن على أسرع وجه ممكن، لا سيما أن ما يقارب 30 آلية إنشاءات كانت تعمل في الموقع.

الإمارات
أشغال الشارقة
الشارقة
دائرة الأشغال العامة
الصرف الصحي
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