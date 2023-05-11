«كهرباء الشارقة» تحصل على شهادة اعتماد دولية

الشارقة (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادة اعتماد دولية في ممارسات الشراء والتوريد بعد استيفاء جميع المتطلبات من المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم التطور المهني في مجالات عملها المختلفة، وتدعيم أهداف الهيئة الاستراتيجية للتميز في مجال المشتريات والتوريد وتطوير منظومة العمل بإدارة المشتريات، وتأهيل وتنمية مهارات الموظفين في تقديم الخدمات في مجال التعامل مع منظومة العقود والمشتريات والتوريدات.

وأكد ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على تطوير منظومة المشتريات والتوريد بوصفها تمثل رافداً مهماً في الحفاظ على الموارد المالية وتحقيق استدامتها، مشيراً إلى أن حصول الهيئة على شهادة اعتماد ممارسات الشراء والتوريد من أكبر هيئة مهنية على مستوى العالم لخدمة الشراء والتوريد، جاء بعد عملية تقييم تفصيلية لممارسات وعمليات التوريد والمشتريات في الهيئة، وفق معايير التميز العالمية، ما يعد إنجازاً يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة في مسيرتها التطويرية خلال العامين الماضيين.

وأوضح هادف سلطان آل صالح الطنيجي، مدير إدارة المشتريات والعقود بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن عملية التقييم التي تمت قبل الحصول على شهادة الاعتماد أظهرت مستويات عالية من التميز في ممارسات وأنشطة المشتريات وسلسلة التوريد بالهيئة والتحسينات المنتظمة في منظومة التوريد وتنوع شبكة الموردين لدى الهيئة، وكفاءة إدارة علاقاتها بشبكة الموردين وقدرتها على تخفيف المخاطر واعتمادها على المشتريات المستدامة، وأبرزت دور المشتريات باعتبارها عنصراً أساسياً في استراتيجية الهيئة ونموها.