«سوق مجتمعي» في بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي- بني ياس، فعالية «السوق المجتمعي»، في جمعية بني ياس التعاونية، حتى 18 مايو الحالي، ويستقبل السوق الزوار يومياً من الخامسة حتى العاشرة مساء

ويضم السوق 30 منصة لعرض منتجات مشاريع الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الشباب، من الملابس والعطور والدخون وإكسسوارات الأطفال ومستحضرات التجميل، بخلاف ورش للرسم على الحقائب والمفارش وتصميم المجوهرات.

ويضم المعرض ركناً لسينما الأطفال وآخر لمنافسات البلاي ستيشن، مع تقديم ألعاب شعبية بالمجان مثل الكيرم، وعروض العيالة، وورش السدو والتلي، وفقرات مسرحية تتضمن مسابقات بين الجمهور.