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شرطة أبوظبي: 7 أخطاء تُوقع مرتكبيها في الابتزاز الإلكتروني

شرطة أبوظبي: 7 أخطاء تُوقع مرتكبيها في الابتزاز الإلكتروني
12 مايو 2023 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

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حددت شرطة أبوظبي 7 أخطاء تؤدي إلى الوقوع في جرائم الابتزاز منها: ضعف الوازع الديني والانجراف خلف علاقات وهمية وارتياد المواقع الإلكترونية المشبوهة والفراغ العاطفي والإهمال في التنشئة الاجتماعية وإدمان تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وعدم مراقبة الآباء لأبنائهم ورعايتهم.
وحذرت من مخاطر الابتزاز ودعت أفراد المجتمع إلى عدم قبول طلبات الصداقة من أشخاص غرباء وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسالها إلى أشخاص مجهولين والحذر من مواقع وتطبيقات التعارف فغالبًا ما تكون بداية لاصطياد الضحايا.
وأشارت إلى أن الابتزاز يقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة المبتزين كما يتم تنفيذ هذه الجرائم بطرق عدة، من أبرزها استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.
وأوضحت أن طرق الوقاية من الابتزاز هي عدم الرضوخ للابتزاز والاستجابة لطلبات الابتزاز وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والإبلاغ عن محاولات الابتزاز بالتواصل مع خدمة «أمان».

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