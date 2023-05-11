رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس الفرنسي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الخميس، إنه بحث مع فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضاف سموه على «تويتر»: «بحثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.. الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وطموحنا المشترك لتعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنه بحث كذلك «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة».