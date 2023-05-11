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«الزم مسارك لتبقى آمناً» في رأس الخيمة

عدد من ضباط شرطة رأس الخيمة خلال إطلاق الحملة (من المصدر)
12 مايو 2023 02:06

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفرعية الثانية تحت شعار «الزم مسارك لتبقى آمناً)» ضمن فعاليات وأنشطة اليوم العالمي للمرور، وأسبوع المرور العربي المقام تحت شعار «مرور آمن».
جاء ذلك بحضور العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، والعقيد صقر بن سلطان القاسمي نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين وكبار الضباط، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في تعزيز الضبط المروري، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
ووجهت شرطة رأس الخيمة أفراد الجمهور، من مستخدمي الطريق والسائقين، بضرورة تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين، مثل الانشغال بغير الطريق، والسرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مناشدة بأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيّد بالسرعات القانونية المحددة على الطرق، واتباع التعليمات وإرشادات الشاخصات المرورية الموضوعة على جانب الطرق، لتحقيق أعلى معايير السلامة والضبط المروري، وضمان نشر وتعزيز الأمن والسلامة المرورية في كافة طرقات الإمارة الداخلية والخارجية.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، على أهمية التعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، لمواصلة جهود التوعية المرورية عبر منصاتها على قنوات التواصل الاجتماعي، وعبر قنوات وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن التوعية الميدانية، تعزيزاً للوعي المروري المجتمعي، ودعم متطلبات السلامة المرورية، بتسليط الضوء على بعض السلوكيات المرورية الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين وتتسبب في حدوث حوادث مرورية مهلكة.

رأس الخيمة
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
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