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شرطة دبي تشارك في منتدى قادة المطارات العالمية

شرطة دبي تشارك في منتدى قادة المطارات العالمية
12 مايو 2023 02:06

دبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات منتدى قادة المطارات العالمية، المقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.
وقدمت كل من إدارة التفتيش الأمني k9 وإدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أمام الحضور في المنتدى، شرحاً حول دور كل منهما في تعزيز الأمن والأمان في المواقع والمنشآت والمطارات.
وعرض الملازم أول مهندس هزيم المنصوري والملازم أول مهندس الريم عبد الرحمن، الجهود التي تقوم بها إدارة أمن المتفجرات من إجراءات في تعزيز المنظومة الأمنية لمطارات دبي الدولية، إلى جانب استعراض أهم الدورات التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الموظفين، وآليات التقييم الفني للأجهزة والمعدات في الكشف عن المتفجرات.
ومن جانبها، قدمت الملازم ثاني مريم عبدالله بالجافلة، من إدارة التفتيش الأمني k9، عرضا حول كيفية العناية بالكلاب البوليسية في شرطة دبي، والرعاية الصحية المتقدمة، والمقدمة لها لتكون جاهزة لأداء المهام الموكلة إليها في تعزيز الأمن والأمان والقيام بالمهام الميدانية الموكلة إليها.
كما قدم الملازم أول، ثاني أحمد ختال المهيري، شرحاً حول أنواع الكلاب البوليسية المستخدمة في شرطة دبي، والهدف من استخدامها ضمن القدرات والإمكانيات التي يتميز بها كل نوع، من حيث العثور على المفقودين، وكشف المواد المخدرة والمتفجرات وغيرها.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
منتدى قادة المطارات العالمية
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