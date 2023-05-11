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تفاهم تدريبي بين شرطة دبي و«سميث ديتيكشن»

أحمد بن ثاني وتوم سكواير خلال التوقيع (من المصدر)
12 مايو 2023 02:06

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز الرائد عالمياً في مجال تدريب والتطوير المهني الخاص بأمن المطارات، وشركة «سميث ديتيكشن» للأنظمة الأمنية، مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعاون المشترك، الخاصة في مجال تطبيق البرامج الخاصة باستخدام أجهزة كشف الأشعة السينية، وذلك خلال مشاركة شرطة دبي في معرض المطارات المقام في مركز دبي التجاري العالمي.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، ومن طرف شركة «سميث ديتيكشن» توم سكواير المدير العام للشرق الأوسط في شركة، بحضور العميد حموده العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد مهندس مروان سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.
وثمن اللواء ابن ثاني علاقة الشراكة مع شركة «سميث ديتيكشن»، وأهمية المذكرة في رفع مستوى التدريب من خلال منظومة تدريب تخصصية ومتنوعة، تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف التخصصات، والتي من شأنها دعم الأداء الوظيفي ورفع وتحسين مهارات وقدرات المورد البشري، وصولاً إلى الاحترافية الوظيفية التي من شأنها أن تحقق الأهداف وتحسن الأداء.
من جانبه، قال توم سكواير:«إنه من دواعي سرورنا وفخرنا توقيع مذكرة التفاهم والتعاون لتحقيق شراكة استراتيجية مع شرطة دبي في المجالات الأمنية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك».

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