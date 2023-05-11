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سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الفلبيني

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الفلبيني
11 مايو 2023 20:30

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي بنيامين أبالوس، وزير الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين.
بحث سموه والوزير الضيف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية، ورفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها.

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حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد سعيد بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة. ومن الجانب الفلبيني، العميد روميو كرامات، مدير فريق التحقيق الجنائي والكشف، والمفوض بالإنابة لورد فيلانويلا وكيل العمليات، والعميد سيدني هيرنيا، مدير فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعدد من ضباط ومسؤولي وزارة الداخلية والحكومة المحلية الفلبينية.
كان معالي وزير الداخلية الفلبيني قد اطلع أثناء، زيارته لغرفة عمليات المساندة الأمنية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، على ما تقدمه من مشاريع مستحدثة وتقنيات متطورة، تقدم أشكال الدعم والإسناد كافة للقطاعات الشرطية ومتخذي القرار.

المصدر: وام
سيف بن زايد
وزير الداخلية
الفلبين
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