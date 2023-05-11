الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام يصبح غائما جزئيا شرقاً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والمد الثاني عند الساعة 05:17 والجزر الأول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:45.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 21:40.