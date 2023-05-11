الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد: «طيران الإمارات» روح دبي

محمد بن راشد: «طيران الإمارات» روح دبي
11 مايو 2023 16:18

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن طيران الإمارات تمثل روح دبي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «طيران الإمارات أعلنت عن نتائجها المالية السنوية.. أرباح 10.9 مليار درهم.. عوائد 119.8 مليار درهم.. الركاب 43 مليون راكب.. و102 ألف موظف... أكثر عام ربحية على الإطلاق بعد إحدى أسوأ الأزمات العالمية التي مرت على قطاع الطيران العالمي في آخر 3 سنوات.. طيران الإمارات تمثل روح دبي.. لا تزيدنا الأزمات إلا قوة.. ولا تزيدنا السنوات إلا إصراراً على الصدارة العالمية».

أخبار ذات صلة
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد آل مكتوم
طيران الإمارات
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©