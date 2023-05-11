محمد بن راشد: «طيران الإمارات» روح دبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن طيران الإمارات تمثل روح دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «طيران الإمارات أعلنت عن نتائجها المالية السنوية.. أرباح 10.9 مليار درهم.. عوائد 119.8 مليار درهم.. الركاب 43 مليون راكب.. و102 ألف موظف... أكثر عام ربحية على الإطلاق بعد إحدى أسوأ الأزمات العالمية التي مرت على قطاع الطيران العالمي في آخر 3 سنوات.. طيران الإمارات تمثل روح دبي.. لا تزيدنا الأزمات إلا قوة.. ولا تزيدنا السنوات إلا إصراراً على الصدارة العالمية».

طيران الإمارات أعلنت عن نتائجها المالية السنوية .. أرباح 10.9 مليار درهم .. عوائد 119.8 مليار درهم .. الركاب 43 مليون راكب .. و102 ألف موظف … أكثر عام ربحية على الإطلاق بعد إحدى أسوأ الأزمات العالمية التي مرت على قطاع الطيران العالمي في آخر 3 سنوات ..



طيران الإمارات تمثل روح… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 11, 2023