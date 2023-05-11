لجنة في "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، بحضور ممثلي ووزارة التغير المناخي والبيئة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية، ومدى فاعلية السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة المطبقة في الدولة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

ووجهت اللجنة العديد من الاستفسارات لممثلي الوزارة حول الحملات التوعوية لتعزيز مفهوم سلامة الغذاء بين أفراد المجتمع، والحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي والمحلي لضمان سلامة الغذاء ، واستفسرت اللجنة من ممثلي الوزارة حول جهودها في التنسيق مع شركائها من الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي للعمل على إزالة المخاطر المرتبطة بالغذاء الضار بالصحة، وتطوير نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشأته، وفاعلية النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، وفاعلية نظام الرصد والتتبع للوصول لأعلى مراحل السلامة الغذاء.

واستعرض ممثلو الوزارة خلال الاجتماع المعايير الدولية وشهادات الإنتاج والجودة العالمية لممارسات تصنيع الغذاء، كما استعرضوا خطط الوزارة لإدارة الأزمات والحوادث والاخطار والإنذارات المتعلقة بسلامة الغذاء، والإجراءات المتبعة لضمان سلامة وملاءمة الغذاء.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية ضمن محورين هما: التشريعات والوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.