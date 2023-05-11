مبارك الشامسي: شراكات مهمة تقدم التدريب والتوظيف للمواطنين في تخصصات صناعية تلبي متطلبات المستقبل

دشن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الثانية من "ملتقى بوليتكنك أبوظبي والشركاء للتوظيف 2023" التي تنافس خلالها 31 مؤسسة حكومية ودولية متخصصة ومتميزة، لاستقطاب طلبة وخريجي بوليتكنك أبوظبي التابع لـ"أبوظبي التقني" في دورات تدريبية متخصصة تنتهي بالتوظيف بعد التخرج، حيث تضمن الملتقى عروضاً متميزة من كافة المؤسسات المشار اليها والتي من بينها وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية، وأدنوك، وطيران الإمارات، وذلك في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ"أبوظبي التقني" والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، والمهندس فهر السويدي مدير الفعاليات والاتصال في"أبوظبي التقني"، والدكتور عبدالرحمن محمد العلي مدير إدارة الشراكات والخدمات الطلابية في معهد التكنولوجيا التطبيقية ونخبة من المسؤولين.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي إن هذا الملتقى يأتي في إطار استراتيجية "أبوظبي التقني" لبناء وصناعة الكفاءات الوطنية في كافة التخصصات الصناعية والهندسية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي الذي تعيشه الإمارات في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد، لافتا الى أن الملتقى يعكس بوضوح مدى تنوع الشراكات الاستراتيجية المهمة التي يمتلكها"أبوظبي التقني"- وكافة المؤسسات التابعة له ومنها"بوليتكنك أبوظبي" -مع مؤسسات حكومية ودولية متخصصة في الطيران، والبترول، والطاقة النووية، وكافة المجالات الهندسية، حيث تقدم هذه المؤسسات؛ التدريب المتخصص وكذلك التوظيف المناسب للمواطنين في تخصصات صناعية مهمة تلبي متطلبات المستقبل والوظائف الجديدة.

وقد حرص الدكتور مبارك الشامسي خلال الملتقى على مناقشة مسؤولي مختلف المؤسسات المشار اليها، للوقوف على عروضهم التدريبية والوظيفية الجديدة لخريجي وطلبة بوليتكنك أبوظبي، للفوز بهم واستقطابهم للعمل في مؤسساتهم، كما تفقد سعادته معرض المشروعات الطلابية المصاحب للملتقى، والذي استعرض 195 طالباً مواطناً خلاله 48 مشروعاً هندسياً وتكنولوجياً، مؤكداً على أهمية هذه المشروعات في طرح حلول عملية جديدة في قطاعات مهمة مثل الهندسة الصحية، والتكنولوجيا، والطيران وغيرها من المجالات التي تتوافق وتلبي احتياجات المجتمع.

توظيف 1803 خريج من البوليتكنك

ومن جهته قال الدكتور أحمد العور أن من الأهداف الرئيسية لهذا الملتقى؛ الذي استمرت فعالياته لمدة يوم واحد؛ تأطير وتنظيم العمل المؤسسي في توفير فرص العمل والتدريب لطلبة بوليتكنك أبوظبي وتوطيد الشراكات مع القطاع الصناعي لتبادل الخبرات وتوفير البيئة الحاضنة للبرامج الأكاديمية التي تعرضها بوليتكنك ومواءمة مخرجات هذه البرامج مع متطلبات المؤسسات الصناعية المتخصصة وسوق العمل بشكل عام.

وأوضح الدكتور أحمد العور أن شراكات بوليتكنك أبوظبي بلغت 259 مؤسسة حكومية وخاصة قامت بتوظيف 1803 من خريجي البوليتكنك، فيما قامت 77 مؤسسة بتوفيرالتدريب الوظيفي للطلبة.

فرص العمل والتحديات

وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي أن المؤسسات التي شاركت في الملتقى حرصت خلال الحلقات النقاشية على استقطاب طلبة البوليتكنك البالغ عددهم 1396 في كافة التخصصات، حيث استعرضت شركات ستراتا، وجال، وطيران الإمارات، و لوفتهانزا، ونوفيا، و هانيويل، وأتا القابضة "كومبتيا، وايديوتيك ، ايمرسون" وغيرها من الشركات المتخصصة؛ فرص العمل التي تنتظر خريجي البوليتكنك، بجانب الاتجاهات والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد في سوق العمل بالدولة، مع تقديم نماذج وطنية أثبتت نجاحها بجدارة .

وأضاف: "بوليتكنك أبوظبي يفتخر دائما بخريجيه الذين يتمتعون بمهارات عالية يحققون من خلالها تأثيرًا كبيرًا في مختلف الصناعات، حيث يتميز بوليتكنك أبوظبي بشهاداته المعتمده دوليا ومحلياً بجانب التعليم العملي والمختبرات المتطورة والآلات الحديثة المتوافقة مع متطلبات الشركات الصناعية والأكاديميات والتدريب الجامعي على حد سواء.

تخصصات البوليتكنك

وأوضح الدكتور علي النقبي أن بوليتكنك أبوظبي يمنح درحة البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة النظم الكهروميكانيكية، و تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات، وتكنولوجيا هندسة البترول، و إدارة صيانة الطائرات، وبكالوريوس العلوم في الارصاد الجوية، والدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة، والدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات، والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات، كمايضم البوليتكنك ثمانية مختبرات ومشاغل لصيانة الطائرات وخمس طائرات للتدريب، مشيراً الى أن قسم تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات، يضم خمسة مختبرات متخصصة في أمن الشبكات، وأمن البرمجيات، والنظم والأدلة الجنائية الرقمية، كما يوجد 20 مختبر تابع لقسم تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية تشمل مختبرات الروبوتات والميكاترونكس والتصنيع عالي التكنولوجيا (فاب لاب-FAB LAB) واليات الكهربائية ومحركات السيارات وتكنولوجيا السيارات والتكييف والتبريد، إضافة الى 3 مختبرات تتبع لقسم تكنولوجيا هندسة البترول، وفي قسم تكنولوجيا هندسة الطائرات عديد من ورش العمل التي تغطي التوربينات وإلكترونيات الطيران وهياكل الطائرات والمواد المركبة للطائرات وصفائح الطائرات المعدنية والطلاء واللحام ومحاكاة الكمبيوتر للطائرات كما يتوفر مختبر متطور في قسم الأرصاد الجوية.كم تم موخراً انضمام وحدة المعالجة والتي تعتبر اضافة نوعية على مستوى الدولة والمنطقة حيث تمثل مصنع متكامل يوفر للطلبة فرص تدريب تحاكي وحدات المعالجة والانتاج في كبرى المصانع ووحدات المعالجة والانتاج.

واختتم مدير عام بوليتكنك أبوظبي قائلاً أن باب التسجيل في التخصصات المشار اليها في فرعي البوليتكنك بأبوظبي والعين، مستمر عبر الموقع الالكتروني www.adpoly.ac.ae وفق عدة شروط منها أن يكون الطالب أو الطالبة من مواطني الدولة أو أبناء المواطنات وأن يكون حاصلا على الثانوية بنسبة لاتقل عن 70% للمسار المتقدم و80% للمسار العام كما يجب أن لا يزيد عمر الطالب عن 24 عاما وحاصلاً على امتحان الكفاءة باللغة الأنجليزية بدرجة IELTS (5) كحد أدنى أو EmSAT (1100)، وامسات في الرياضيات ومساقين اختياريين من كل من الفيزياء والكيمياء والحاسوب وانهاء امتحان اللغة العربية. إضافة الى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للوقوف على مدى تمتع الطالب بالقدرات التي تؤهله للالتحاق ببوليتكنك أبوظبي.

شراكات طويلة الأمد

وقال الدكتور عبدالرحمن محمد العلي:إن تنافس هذه المؤسسات المتميزة- خلال الملتقى- لتوظيف خريجي البوليتكنك؛ هو شهادة بتفوقهم الأكاديمي وقدرتهم على الاندماج في مواقع العمل المتنوعة وتقديم مساهمات إيجابية لمؤسساتهم، وبالتاكيد فإننا سنواصل العمل لبناء شراكات طويلة الأمد مع كافة المؤسسات المتخصصة بما يساهم في تمكين أبناء الإمارات من سوق العمل بالدولة.

ومن جهته قال الدكتور مفيد بطارسة رئيس دائرة الدعم الأكاديمي مدير الشؤون الطلابية بالإنابة في بوليتكنك أبو ظبي أن الملتقى منح طلبة المدارس الأخرى واولياء امورهم الفرصة للتعرف على المميزات العديدة التي يتمتع بها البوليتكنك ومنها دائرة الدعم الأكاديمي التي تضم مجموعة كبيرة من الخبرات والامكانات التي توفر الأسس المتينة للمهارات العلمية والحياتية للتميز والنجاح الدراسي والمهني، بجانب المختبرات عالية التخصص والجودة؛ منها ستة مختبرات متخصصة في الكيمياء والفيزياء ومختبر الامتحانات المركزي، بالإضافة الى مختبر الإبداع، الذي يوفر بيئة تحفز الطلبة على الإبداع والابتكار والطابعات ثلاثية الأبعاد وتقنيات عديدة تساعد الطلبة على عمل وإخراج المشاريع الجديدة والمبتكرة، بجانب المكتبة الرقمية بفرعيها في ابوظبي والعين؛ التي تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع والخدمات الالكترونية الي توفر المعلومات المطلوبة والمحدثة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة طوال الـ24 ساعة، وفق أحدث النظم والآليات.