محمد بن راشد: إنجازات استثنائية لـ«طيران الإمارات»

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنجاح «طيران الإمارات».

وقال سموه عبر الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «نحن على ثقة أن طيران الإمارات سيكون لها دورها الواضح في دعم مساعي دبي الدؤوبة لتوسيع دائرة تأثيرها الاقتصادي الإيجابي على الصعيد العالمي خلال العقد المقبل، عبر فتح آفاق اقتصادية جديدة ونتطلع لزيادة إسهامات مجموعة الإمارات في تحقيق مزيد من النجاحات لدبي».

وأضاف سموه: «نثمّن الإنجازات الاستثنائية لـ«طيران الإمارات» التي قامت على مدار الثلاثين عاماً الماضية بنقل نحو 720 مليون مسافر و38 مليون طن من البضائع من وإلى دبي وعبرها، وهي اليوم توفر، بالتعاون مع شركائها، رحلات إلى أكثر من 500 مدينة، وتسهّل التواصل بين الناس حول العالم».

وأوضح سموه:«نجاح «طيران الإمارات» وتنامي مكانتها بين كبرى شركات الطيران العالمية، مكون مهم من مكونات الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دبي على مدار عقود، حيث ساعد انتشارها الواسع على تعزيز دور دبي العالمي كجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق والثقافات».