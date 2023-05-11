عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء الركن سالم سعيد الشامسي قائد الكلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوفد كلية الدفاع الوطني التي تعد من المراكز العلمية المتخصصة الرائدة على مستوى العالم، وتؤدي دوراً بارزاً في تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات المتخصصة.

واطلع سموه على البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية، وتركز على مهارات التحليل والتخطيط في القضايا المرتبطة بحماية المصالح الوطنية ومقدرات ومكتسبات الدولة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بجهود أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وحرص المنتسبين للكلية على التسلح بالمعارف الحديثة ومهارات المستقبل.

كما أشاد سموه بمبادرات الكلية المتنوعة وشراكتها مع العديد من المؤسسات بما يخدم الأهداف الوطنية للدولة وتطلعاتها للمستقبل.

من جانبها أعرب أعضاء وفد الكلية عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدين أن دولة الإمارات نموذج عالمي في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل لخدمة وطنهم وتعزيز ريادته وتقدمه.