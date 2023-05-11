شرطة الشارقة تحذر من الإعلانات والخصومات الوهمية

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة أساليب الإعلانات والترويج الوهمية لمختلف السلع والخدمات، التي تحمل شعار لشركات معروفة بروابط مزيفة، ‏ مستدرجة الأفراد بالخصومات الكبيرة للمواد الغذائية، أو لعبوات المياه وغيرها، أو عروض اقتصادية للحجوزات الفندقية، أو لتذاكر السفر.وأوضحت شرطة الشارقة أن عصابات مواقع التواصل الاجتماعي تستغل في عملياتها‏ أسلوب الحياة المتبع لدى بعض أفراد المجتمع، وطريقة نمط حياتهم، إذ يفضل البعض إنجاز عمليات الشراء عبر مواقع الإنترنت، لافتة إلى أن هناك أساسيات وضوابط للأمن الإلكتروني، لابد للفرد أن يدركها حتى لا يقع ضحية للاحتيال.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة من الوقوع في فخ الخصومات والعروض الترويجية الزائفة، ‏وعدم الإفصاح عن رقم ‏التحقق الشخصي (‏OTP‏) لأي شخص أو جهة كانت، حتى لو حملت اسم أو شعار جهة رسمية في الدولة، منوهة إلى أن رقم التحقق الشخصي هو رمز سري وخاص بالفرد نفسه، وحتى موظف البنك لا يقوم بطلبه، وفي حال الشك أو ‏التعرض لعملية احتيال، التواصل الفوري عبر الرقم (8002626). ‏

شرطة الشارقة تحذر من عمليات الاحتيال والنصب عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي