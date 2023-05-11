الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تنويه من شرطة أبوظبي لأفراد الجمهور

شعار شرطة أبوظبي
11 مايو 2023 11:14

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومطارات أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً، مساء اليوم الخميس، الموافق 11 مايو، في مطار أبوظبي الدولي لقياس الجاهزية.

ودعت شرطة أبوظبي، أفراد الجمهور إلى استخدام الطرق البديلة، وعدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تويتر، اليوم.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي: 7 أخطاء تُوقع مرتكبيها في الابتزاز الإلكتروني
شرطة أبوظبي تؤكد على إسعاد المتعاملين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطارات أبوظبي
شرطة أبوظبي
التمرين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©