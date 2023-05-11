تنويه من شرطة أبوظبي لأفراد الجمهور

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومطارات أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً، مساء اليوم الخميس، الموافق 11 مايو، في مطار أبوظبي الدولي لقياس الجاهزية.

ودعت شرطة أبوظبي، أفراد الجمهور إلى استخدام الطرق البديلة، وعدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تويتر، اليوم.