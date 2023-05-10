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«هيئة الطوارئ والأزمات» تكرّم «الإمارات للدراسات»

«هيئة الطوارئ والأزمات» تكرّم «الإمارات للدراسات»
11 مايو 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)
كرّمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك تقديراً لامتثاله لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال الصادر عن الهيئة، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي أقامته الهيئة للمشاركين في أعمال «قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023»، والتي أقيمت في منتجع سانت ريجس السعديات، برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.
وقام عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة، بتسليم مركز الإمارات للدراسات - والتي تسلمها الأستاذ خليفة الكتبي، مدير قطاع الإعلام وقواعد البيانات بالمركز-، وعدد من المؤسسات الأخرى «شهادة الامتثال»، والتي تفيد بتمكن تلك المؤسسات من اجتياز متطلبات الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال الوطنية ورفع فاعليتها خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، مما يعزز سمعة الدولة لدى المجتمع المحلي والدولي.
وأعرب الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن تقديره للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على جهودها الوطنية لرفع كفاءة مختلف المؤسسات الوطنية، وتمكينها من التعامل مع مختلف حالات الطوارئ وبما يضمن استمرارية أعمالها. وأكد حرص المركز على التعاون مع الهيئة والمؤسسات الوطنية كافة، وبما يتيح تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء، وبما يخدم مسيرة التنمية الشاملة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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