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حضور متميز لمركز تريندز في قمة «الطوارئ والأزمات»

حضور متميز لمركز تريندز في قمة «الطوارئ والأزمات»
11 مايو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بفاعلية في أعمال «قمة الطوارئ والأزمات - أبو ظبي 2023»، التي نظّمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بفندق سانت ريجيس السعديات، وسلطت على مدى يومين الضوء على مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة حول العالم.
وقد أسهم تريندز في أعمال القمة بوصفه شريكاً استشارياً، وشارك في إدارة جلساتها والحديث فيها، إضافة إلى حضوره المعرفي عبر جناح في المعرض المصاحب للقمة ضم مجموعة متميزة من إصداراته ودراساته البحثية.
وقد أدار الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز الجلسة الصباحية الثانية ضمن المحور الأول لقمة الطوارئ والأزمات، والذي بحث في النهج الشامل والمتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات
كما شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في ورشات العمل المقامة ضمن القمة ممثلاً بالباحث سلطان الربيعي نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات، وقدم ورقة عمل في ورشة «آفاق المخاطر الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد».
إلى ذلك كرمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مركز تريندز للبحوث والاستشارات على جهوده في القمة وجهوده البحثية، وقدمت للدكتور محمد عبدالله العلي درعاً وشهادة بهذه المناسبة. من جانب آخر حظي جناح تريندز ضمن القمة بزيارة عدد من المسؤولين، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة، والباحثين والإعلاميين، وتضمن مجموعة متميزة من إصداراته البحثية العلمية، وقد حَظِيَ الجناح بزيارة عدد من المسؤولين، وقد أثنى الجميع على عمل تريندز وجهوده البحثية، وإصداراته المتنوعة ذات الرؤية الاستشرافية العالمية، كما أشادوا بإسهاماته في أعمال القمة حيث بيَّنت أهمية دور المركز في إنتاج المحتوى المعرفي ونشره خدمةً للمجتمع الأكاديمي.

أبوظبي
مركز تريندز
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات
الطوارئ والأزمات
مؤتمر الطوارئ والأزمات
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