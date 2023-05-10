«وام» تشارك في معرض توظيف جامعة أبوظبي 2023

أبوظبي (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات (وام) ممثلة بقسم الموارد البشرية في معرض التوظيف 2023 الذي تنظمه جامعة أبوظبي ليوم واحد في مقرها. وقال الدكتور شكيب فرحات، عميد شؤون الطلبة بقسم شؤون الطلبة بجامعة أبوظبي، إن معرض الوظائف الذي يقام سنوياً فرصة لإعطاء الطلاب فكرة عامة عن متطلبات سوق العمل من وظائف بما يتناسب مع كفاءاتهم ومهاراتهم، لافتاً إلى مشاركة 55 شركة عالمية ومحلية بالمعرض، حيث يتوقع أن يشهد المعرض زيارة 1000 طالب من الجامعة، بالإضافة إلى زائرين من خارج الجامعة.

ونوه إلى أن المعرض يتميز بوجود شركات خاصة بطلاب من الجامعة الذين يعتبرون من ضمن العارضين لخدمات التوظيف لزملائهم الخريجين بالجامعة. وأكد أهمية الشراكة بين وكالة أنباء الإمارات «وام» وقطاع التعليم العالي، لافتاً إلى حرص جامعة أبوظبي على تدريب طلاب الإعلام في «وام» للاستفادة من برامجها التدريبية والاطلاع على خدماتها وتقنياتها. ولاقت مشاركة «وام» إقبالاً من طلبة الإعلام بالجامعة للاستفسار عن قطاعاتها والخدمات الإخبارية المقدمة للجمهور، والفرص الوظيفية الشاغرة، وتقديم طلبات التوظيف للطلبة خريجي الجامعة.