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بمناسبة الذكرى الـ17 لإطلاق مؤسسة التنمية الأسرية.. هزاع بن زايد: أطيب التهاني والتبريكات لـ«أم الإمارات»

بمناسبة الذكرى الـ17 لإطلاق مؤسسة التنمية الأسرية.. هزاع بن زايد: أطيب التهاني والتبريكات لـ«أم الإمارات»
11 مايو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)
وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي،أطيب التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة الذكرى الـ 17 لإطلاق «مؤسسة التنمية الأسرية»، مؤكداً سموه أن هذه المؤسسة باتت ركناً أساسياً من أركان النهوض بالأسرة. وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس: « أطيب التهاني والتبريكات لأمنا أم الإمارات بمناسبة الذكرى الـ 17 لإطلاق «مؤسسة التنمية الأسرية»، هذا الصرح الكبير الذي بات ركناً أساسياً من أركان النهوض بالأسرة وإطلاق المشاريع والمبادرات الخلاقة لمجتمع متناغم يحرص على إرثه العريق وينظر قدماً نحو المستقبل».

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