صقر غباش: علاقات الإمارات وفرنسا تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي يائيل براون بيفت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية في مقر الجمعية بباريس خلال الزيارة الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية فرنسا.

تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية أن يكون التعاون البرلماني على مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وعلى ضرورة تنسيق المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي.

حضر اللقاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي المرافق لمعاليه، وأشار معاليه إلى العلاقة التاريخية القوية التي تجمع البلدين الصديقين، وتعد نموذجاً يحتذى به في شتى المجالات، خاصة بعد اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الجمهورية الفرنسية لأول زيارة خارجية لسموه منذ توليه رئاسة الدولة تعبيراً عن المستوى الرفيع والمتقدم من علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية، بين البلدين.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات البرلمانية اليوم تلعب دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر المشتركة حيال الكثير من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وبناء على ذلك فإننا نعمل معاً لتكون علاقاتنا البرلمانية على مستوى العلاقات المتميزة بين بلدينا.

وأكد معاليه أن الإمارات تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا ذات الأولوية لديها، وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2023 عاماً للاستدامة ليتوج مسار الدولة، التي وضعت دائماً الاستدامة في قلب خططها التنموية. وأشار معاليه إلى استضافة الإمارات (كوب 28) هذا العام، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ. وقدم معالي صقر غباش دعوة لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي.من جانبها، رحبت معالي يائيل براون بيفت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية بمعالي صقر غباش والوفد البرلماني المرافق، وأشادت بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في شتى المجالات.