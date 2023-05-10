«لجنة الوطني» تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع منغوليا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس المجموعة، مع معالي بيامبا تسوغت عضو مجلس الدولة الأعلى في جمهورية منغوليا ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية المنغولية الإماراتية ووزير تطوير الطرق والمواصلات، في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانين الصديقين. حضر الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية كل من، عائشة رضا البيرق نائب رئيس المجموعة، وناصر محمد اليماحي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي. وأكد الشعفار أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع منغوليا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة البرلمانية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً متميزاً في التعايش والتسامح والسلام، وتأتي خطوة التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي ووثيقة الأخوة الإنسانية، تأكيداً على دورها البارز الذي تقوم به الدولة من أجل ترسيخ قيم التسامح والتعايش. وأشار إلى استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP 28 بشأن تغير المناخ والذي سيعقد خلال العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، بشعاره المستوحى من مفهوم «عالم واحد» وبتصميمه على شكل كرة أرضية، الذي يؤكد ضرورة توحيد المجتمع الدولي جهوده المشتركة لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة. بدوره، أشاد معالي بيامبا تسوغت رئيس لجنة الصداقة المنغولية الإماراتية، بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق أفضل مستويات التعاون بين البلدين الصديقين، مع أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية التي تربط المجلسين إلى آفاق أرحب في التعاون الثنائي.