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الإمارات

جامعة الإمارات تموِّل 18 مشروعاً بحثياً

متخصصان في جامعة الإمارات يتابعان نتائج أحد البحوث (من المصدر)
11 مايو 2023 01:13

العين (الاتحاد)

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موَّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة 18 مشروعاً بحثياً ضمن برنامج أبحاث أعضاء هيئة التدريس الإماراتيين، حيث تعمل على تعزيز الابتكار والإبداع في المجالات ذات الأولويات الاستراتيجية والوطنية.  وكانت جامعة الإمارات، أطلقت العام الماضي 2022 الدعوة إلى المشاركة في «برنامج أبحاث أعضاء هيئة التدريس المواطنين».
ويأتي البرنامج ضمن مبادرات الجامعة لدعم البحث العلمي وتمكين أعضاء هيئة التدريس المواطنين من تحقيق التميز في الأنشطة العلمية. وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن البرنامج يهدف إلى إبراز المواهب الإماراتية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية. وأضاف أن عدد المشاريع المقدمة بلغ 36 مشروعاً بحثياً في الدورة الأولى من هذا البرنامج، حيث اعتمد مجلس البحث العلمي في الجامعة تمويل 18 مشروعاً بحثياً بما يزيد على 6 ملايين درهم في عام 2023. وتتراوح قيمة التمويل لكل مشروع بحثي بين 250 ألف درهم للمقترحات البحثية الأدبية والاجتماعية والإنسانية و400 ألف درهم للمقترحات البحثية العلمية الأخرى.

جامعة الإمارات
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