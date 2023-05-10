إشادة بتوجيهات رئيس الدولة واعتماد ولي عهد أبوظبي 85.4  مليار درهم لتطوير أحياء سكنية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، 85 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية في الإمارة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن «توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، واعتماد المجلس التنفيذي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، تطوير أحياء سكنية في الإمارة بقيمة 85 مليار درهم، يرسخان الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لتنمية الأسرة المواطنة، وتعزيز رفاهيتها، وبناء المستقبل الزاهر للشباب الإماراتي».

من جانبه، أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، 85.4 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية في الإمارة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: «توجيهات رئيس الدولة، واعتماد المجلس التنفيذي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، تطوير أحياء سكنية في الإمارة بقيمة 85.4 مليار درهم .. تعبر عن حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتنفيذ البرامج التي توفر الاستقرار الأسري والعيش الكريم لمواطنيها».

كما أشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، 85.4 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية متكاملة بمختلف مناطق الإمارة.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «فرحة أبناء الوطن عارمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله اعتماد 85.4 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية متكاملة بمختلف مناطق الإمارة. رفاهية المواطن واستقرار الأسرة أحد أهم أولويات برامج المجلس التنفيذي برئاسة سمو ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد».

يشار إلى أنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس الأول، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات.

وتشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.