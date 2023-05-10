«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تنظم مخيم القيادات التنفيذية

دبي (الاتحاد)

تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مخيم القيادات التنفيذية خلال فترتين، الأولى للمديرين التنفيذيين من 17 إلى 19 مايو الجاري، والثانية لمديري الإدارات من 24 إلى 26 مايو الجاري، ويهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات هذه الفئتين المستهدفتين في حكومة دبي، للتعامل مع التحديات الحالية والمحتملة والسيناريوهات المختلفة في المستقبل، لتمكينهم من التصدي لها وتحويل الفرص إلى نجاحات وإنجازات، ومنحهم الفرصة للتأمل في أسلوب عملهم وقيادتهم الحالية، وبناء إطار مستقبلي يواكب المستجدات.

ويشرف على المخيم الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام في كل فترة في منتجع موفبينك بجزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين في الكلية.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تحرص الكلية على توفير برامج تدريبية متخصصة ومصممة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية للكفاءات والكوادر في القطاع الحكومي، والتي تندرج تحت التعليم التنفيذي، لدفعهم نحو استثمار كامل إمكاناتهم وطاقاتهم وتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم في مجالات القيادة والسياسات والاقتصاد والإدارة الحكومية، لصناعة قادة مستقبل، قادرين على استثمار الفرص وبناء الإنجازات النوعية، وذلك بالاعتماد على الحلول المتكاملة والأساليب المبتكرة التي لها أثر ملموس وحقيقي على أرض الواقع».

من جانبه، قال البروفيسور رائد عواملة، عميد الكلية: «يعد برنامج مخيم القيادات التنفيذية الذي يستهدف مديري الإدارات والرؤساء التنفيذيين في حكومة دبي أداة تعليمية وتدريبية مبتكرة، حيث تم اختيار عدد من المواضيع المهمة التي سيتم طرحها من قبل نخبة من المتخصصين والباحثين، في بيئة مبتكرة وبأساليب حديثة، تسمح للمشاركين فيه من الاستفادة من المزيد من الخبرات والرؤى المبتكرة لتعزيز بيئات عملهم ومنظومة الإدارة الحكومية تباعاً».