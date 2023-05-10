«تنمية المجتمع أبوظبي» تبحث في اليابان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اليابان، بهدف تبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، إضافة إلى بحث فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

وضم الوفد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، يرافقه كلّ من الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع تنمية المجتمع، والمهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، والدكتورة منى البحر، والدكتور مسعود بدري، مستشارتا رئيس دائرة تنمية المجتمع.

وتضمّنت الزيارة عدداً من الاجتماعات الرسمية مع ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية اليابانية، وأبرزها مكتب مجلس الوزراء الياباني، ووزارة الصحة والعمل والرفاهية، والمعهد الوطني للدراسات السكانية وبحوث الضمان الاجتماعي، والوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض وفد الدائرة، الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مجال تنمية المجتمع وجودة الحياة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الاستراتيجيات والمبادرات التي يعمل عليها القطاع الاجتماعي في الإمارة بهدف توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على أبرز الأولويات الاجتماعية في اليابان، والتي تشمل كبار السن، والخصوبة، والتوازن بين الجنسين، والصحة النفسية. كما اطلع الوفد على العديد من التجارب الناجحة المطبقة في اليابان، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة.

واطلع على عدد من المشاريع والمبادرات الاجتماعية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث، والمساهمة الكبيرة لهذه القطاعات في الارتقاء بمستوى حياة المجتمع الياباني. كما تم خلال الزيارة تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق حلول فعالة ومستدامة للعديد من التحديات الاجتماعية ودعم مبادرات الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع، أن الزيارة تأتي انطلاقاً من المكانة المرموقة التي تحتلها اليابان على الخريطة العالمية، باعتبارها أحد الدول المتقدمة في العديد من المجالات، إضافة إلى ما تتمتع به اليابان من خبرات واستراتيجيات للتغلب على موضوعات الشيخوخة وغيرها.

نموذج العمل المتكامل

تشمل بعض المخرجات التي تمّ التوصّل إليها خلال الزيارة الاستفادة من نموذج العمل المتكامل المطبّق في مدينة كاسوغاي اليابانية بين الحكومة والقطاع الثالث والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، والنظر في إمكانية استخدام حلول التنقّل الذكية لتعزيز رفاهية كبار السنّ وتسهيل تنقّلهم داخل المدينة، من أجل الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية وتطويعها لمواجهة الكثير من التحديات الاجتماعية الملحّة، بما يصبّ في مصلحة أفراد المجتمع كافة، سعياً للارتقاء بجودة حياة الأفراد بشكل مستمرّ.

وتحرص دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على الإسهام بشكل ملحوظ في الارتقاء بجودة حياة الأفراد في إمارة أبوظبي، من خلال اضطلاعها بدور ريادي للوقوف على التحديات الاجتماعية وتصنيفها وفقاً للأولوية وتحليل أسبابها الجذرية بهدف التوصّل إلى حلول مبتكرة لمعالجتها بفعالية، بما يسهم بالتالي في توفير مستقبل أفضل لكافة أفراد المجتمع.