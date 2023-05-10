«إسلامية دبي»: التعايش والتسامح نهج إماراتي متأصل

دبي (الاتحاد)

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة واللجان التنظيمية في مبادرة رمضان دبي 1444هـ- 2023م، والتي نظمتها الدائرة تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب)، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف نشر الألفة والمحبة بين مختلف الجاليات التي تعيش على أرض دبي، وتجسيداً لروح الترابط والمحبة في المجتمع، لا سيما بأن دبي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها في تناغم وانسجام تام، دون تفريق بين عرق أو لون أو دين.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، والمديرون التنفيذيون بالدائرة، وبعض مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة في فعاليات رمضان دبي.

وأكد الدكتور الشيباني في كلمته بالمناسبة بأن «رمضان دبي» هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بكل مكوناتها، استطاعت أن تستقطب العالم على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والمستوى العالمي.

كما وجّه الشكر لجميع الجهات المشاركة والراعية والداعمة للحدث، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والكرامة على أرض دولة الإمارات قيادة وأرضاً وشعباً.

وفي ختام الحفل، كرم الدكتور حمد الشيباني الشركاء الاستراتيجيين والموظفين الفائزين في مسابق حفظ القرآن الكريم من الذكور والإناث، إضافة إلى تكريم لجان التنظيم والتحكيم في المسابقة والفنانين المشاركين في فعالية (فن صندوق الملابس).