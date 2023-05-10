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«معاً» تطلق برنامج مشاركة مجتمعية واسع النطاق

«معاً» تطلق برنامج مشاركة مجتمعية واسع النطاق
11 مايو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إطلاق منحة برنامج التطوع المجتمعي لعام 2023 كجزء من برنامج معاً للمنح. وفتحت المجال للمشاركة أمام الشركات غير الربحية المرخصة والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والمدارس والأوساط الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، حيث يمكنهم التقدم بطلب لتنفيذ مجموعة من برامج التطوع المجتمعي الممولة من المنح، أو اقتراح مبادرات جديدة تهدف إلى تمكين المتطوعين وتعزيز دورهم ومساهمتهم في التعامل مع الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
وتشمل برامج التطوع المجتمعي العديد من الأولويات المرتبطة بالصحة الجسدية والنفسية والبيئة والعزلة الاجتماعية والعنف الأسري وتمكين المرأة وغيرها. وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وقال الدكتور محمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يتعين علينا التعامل مع التحديات التي تؤثر على أفراد المجتمع بمشاركة مجتمعية واسعة».

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وأضاف: «تسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة، حيث تتيح مبادرات التطوع المجتمعية لدينا لمجموعة كبيرة من الجهات المعنية فرصة ترك بصمة إيجابية في المجتمع. ويمكن للشركاء والمتطوعين إحداث أثر اجتماعي حقيقي وتحسين حياة أفراد المجتمع من خلال تنفيذ أي من مبادراتنا الحالية أو اقتراح برامج جديدة». 
وتوفر الهيئة أكثر من 27 برنامجاً مختلفاً، حيث يمكن للمتطوعين اختيار ما يناسبهم من مختلف المواضيع والأنشطة.
الفن للجميع 
يسعى برنامج الفن للجميع لمعالجة أولويات الصحة لنفسية، حيث يقدم أنشطة فنية، تتضمن ورشات لتعليم فنون الأداء لأصحاب الهمم، كما يوفر برنامج فريندلي سبّورت دعماً شاملاً لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية السابقين. ويهدف برنامج المجتمع ينظف إلى استقطاب 500 متطوع من السكان وطلبة المدارس والفنانين إلى حملات تنظيف جماعية للحفاظ على البيئة، حيث يتم جمع النفايات وفرزها وإبداع أعمال فنية منها وعرضها في المزاد العلني. وتوفر الهيئة برنامجين يركزان على تعزيز حياة كبار المواطنين والمقيمين، حيث يشجع برنامج علّم وتعلّم المتطوعين على تعليم كبار المواطنين والمقيمين المهارات الرقمية لتمكينهم من استخدام التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يسعى برنامج رحلة الأجيال لتوفير 400 متطوع يقومون بزيارة هذه الفئة المجتمعية في منازلهم والمشاركة معهم في أنشطة مرتبطة باهتماماتهم. ويركز برنامج تمكين المرأة على السيدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عاماً، حيث يقوم المتطوعون بمساعدتهن على تطوير قدرتهن على مواجهة عوامل التوتر الرئيسية في حياتهنّ. 
وأضاف الدكتور محمد الظاهري: «نرحب بتقديم المزيد من مبادرات التطوع المجتمعية التي توفر الدعم للفئات المستهدفة وتساهم بتفعيل دور المتطوعين وترك بصمة حقيقية، بما ينسجم مع التزامنا بإنشاء مجتمع متعاون يطرح الأعمال التطوعية الاجتماعية بطرق متطورة».
ويحصل الفائزون على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم إماراتي سنوياً لكل برنامج، بهدف تمويل عمليات الخدمات اللوجستية والعمليات والموظفين والتسويق. ويتعين تقديم الطلبات في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.

هيئة المساهمات المجتمعية
الإمارات
أبوظبي
محمد الظاهري
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