«حمدان الطبية» تكرم الفائزين في مسابقة «طب جامعة رأس الخيمة»

دبي (الاتحاد)

كرمت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي العاشر لطلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بحضور ممثلين الجائزة ولفيف من المسؤولين بالجامعة والخريجين والطلبة.

وأعرب الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة، عن خالص امتنانه للجائزة على دعم ورعاية جوائز المؤتمر السخية، كما أكد على أن هذا الحدث السنوي أصبح تقليداً راسخاً في الجامعة لعرض مجهودات الطلبة البحثية وإبداعهم، ويعد تعزيز البحث العلمي في صميم مهمة الجامعة، فإن وجود أساس جيد في البحث أصبح عنصراً حاسماً في العديد من متطلبات الالتحاق ببرامج الإقامة الدولية جنباً إلى جنب مع الملف الشخصي الأكاديمي.

وأشادت الدكتورة منال محمود سامي، عميد شؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الطلابي، بمستوى المخرجات البحثية للطلاب في النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر. وقالت: «لقد سجل الطلاب هذه العام رقماً قياسياً لـ 93 مشروعاً بحثياً يتم تقديمها كعروض تقديمية شفوية/ ملصقات، بالإضافة إلى مسابقة فيديو». وأضافت: «يسعدنا أن نعلن أن المؤتمر قدم لأول مرة عروض تقديمية للمراجعات المنهجية، بالإضافة إلى مزيد من التركيز على البحث التجريبي ودور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية». وأفادت بأن الاستجابة الكبيرة لطلابنا والدعم الكامل من إدارة الجامعة قد ألهمت القائمين تنظيم المؤتمر للمضي قدماً في تنظيمها على المستوى الوطني العام المقبل. من جانبه، أعرب عبد الله بن سوقات عن سعادته بالنجاح الفائق للمؤتمر للعام الثالث عشر علي التوالي، كما أكد على حرص الجائزة على تعزيز ثقافة البحث العلمي منذ نشأة الجائزة حتى الآن وتشجيع المبادرات البحثية من الباحثين الشباب لخلق جيل جديد من المبتكرين.

وكانت فعاليات المؤتمر قد اختتمت بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة في فئاتها المختلفة، حيث كان إجمالي عدد المشاريع البحثية المقدمة 93.