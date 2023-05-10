بحث التنسيق المشترك بين شرطتي أبوظبي ودبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وترأس وفد شرطة أبوظبي، العميد سيف حمد الزعابي، وكان في استقباله، العقيد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، بحضور عدد من الضباط من كلا الجانبين.

وأشاد العقيد عصام العور، بالتعاون المتميز بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي، وسعيهما الدؤوب لتعزيز مبدأ الشراكة وتكاتف الجهود، من أجل توفير أعلى درجات الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. مؤكداً بأن التنسيق بين الأجهزة الشرطية في مختلف المجالات الأمنية من تبادل للمعلومات والخبرات والدورات المتخصصة في جميع المجالات، أثمر عن العديد من الإنجازات وساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الأداء، مؤكداً أهمية التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة كافة في الدولة، بهدف تحقيق المزيد من التفاعل الذي يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

واستعرض العقيد عصام العور، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع، منها مناقشة آلية نقل المركبات المتضررة في الحوادث المرورية، وآلية عمل التعامل مع الإمارات للمزادات بشأن الانتقالات، وكذلك طرق ووسائل الحد من الحوادث التي يتعرض لها الأفراد والدوريات المرورية خلال تأمين الحوادث وكذلك أثناء انتقال الدوريات إلى مواقع الحوادث، كما تم مناقشة آلية عمل الاعتراض على المخالفات المرورية ومتابعتها، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى ذات الصلة. وفي الختام أكد الجانبان على تعزيز جسور التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة وتبادل وجهات النظر وطرح المقترحات التي تهدف إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها تخدم العمل المشترك.