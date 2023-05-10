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شرطة دبي تنظم رحلة عمرة لموظفي المؤسسات «الإصلاحية»

شرطة دبي تنظم رحلة عمرة لموظفي المؤسسات «الإصلاحية»
11 مايو 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رحلة عمرة لـ 51 موظفاً من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.
وأكد الملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي تندرج ضمن عددٍ من المبادرات الجليلة التي تقدمها لإسعاد موظفيها، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه.
وأضاف: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة».
ووجه الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، المُعتمرين إلى أهمية تحليهم بالأخلاق الحسنة، والتزامهم بكافة القوانين، وتمثيل شرطة دبي خير تمثيل أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد على ضرورة التعاون البناء مع الوفد الإداري الذي سيرافقهم في رحلتهم ويعينهم على أداء مناسكهم، لكي تتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتوفيق وتحقق النتائج المرجوة منها.
وقدم المشرف الإداري المرافق للرحلة الوكيل أول عبد الله الفلاحي من قسم الشؤون الإسلامية والتسامح، كلمة توجيهية للموظفين المعتمرين حول الإجراءات الإدارية منذ لحظة انطلاقهم من أراضي الوطن الحبيب، حتى عودتهم إليه.

دبي
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شرطة دبي
العمرة
الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية
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