ضاحي خلفان يتلقى نسخة من رسالة دكتوراه

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه حول جرائم الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الأمن القومي والداخلي، من الدكتورة ملازم أول عشبة حمد الكتبي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتورة الكتبي خلال استقبالها بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها، ومتمنياً لها التوفيق.

وتناولت الرسالة جرائم الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الأمن القومي والداخلي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تناولها جانب المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثير هذه الجرائم على الأمن الداخلي والخارجي للدولة.

كما أوصت الباحثة بضرورة إجراء التعديلات التشريعية لمنح كيانات الذكاء الاصطناعي الشخصية الاعتبارية وإعادة الصياغة التشريعية، فيما يتعلق بالجزاء الجنائي لتلك الجرائم، بالإضافة إلى وضع قواعد تحكم عمليات تصنيع الكيانات.