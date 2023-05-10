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إشادة بجهود فريق دوريات الإعلام الأمني

علي بن علوان يطلع على تجهيزات دورية الإعلام الأمني الجديدة (من المصدر)
11 مايو 2023 01:13

رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية دور الإعلام الأمني كأحد أهم الأذرع الفعالة في بناء السمعة المؤسسية، وتشكيل ملامح الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع، من خلال تعزيز جهود التواصل المستمر عبر مختلف الوسائل الإعلامية، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتقدمة، باستخدام أفضل المعدات والأدوات التي تدعم عمل التغطيات الإعلامية ونشر الرسالة الشرطية الإعلامية ضمن نطاق واسع.
جاء ذلك، خلال اطلاعه على الدورية الحديثة التي قدمتها شرطة رأس الخيمة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة للدورية الإعلامية السابقة التي طورت منظومتها وزارة الداخلية، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين وكبار ضباط الشرطة.
وأشاد اللواء علي بن علوان، بتجهيزات دوريات الإعلام الأمني بشرطة رأس الخيمة، المزودة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة، والكوادر البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة، التي تقدم الدعم اللوجستي لوسائل وقنوات الإعلام والاتصال المختلفة من مواقع الأحداث، وتهتم بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي.

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شرطة رأس الخيمة
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