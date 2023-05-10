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شرطة الشارقة تطلق حملة «الزم مسارك»

سعود الشيبة (من المصدر)
11 مايو 2023 01:13

الشارقة (الاتحاد) 

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملتها ‏المرورية «الزم مسارك»، تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وجاء إطلاقها على ما ترتب من نتائج ومؤشرات مرورية للعام الماضي، حيث احتلت مخالفة عدم الالتزام بخط السير المرتبة الثانية في عدد المخالفات المرتكبة بإمارة الشارقة في 2022.
وأكد النقيب سعود الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام بإدارة المرور والدوريات، حرص شرطة الشارقة على استمرارية إطلاق حملاتها التوعوية التي تعزز الثقافة المرورية لدى ‏قائدي ومستخدمي الطريق، وتوعيتهم بأهمية الالتزام باللوائح والإرشادات المرورية، وتعريفهم ‏بالمخاطر المترتبة في حال عدم التقيد بها، مشيراً إلى أن حملة «الزم مسارك»، تهدف إلى تعريف كافة مستخدمي الطريق بخطورة عدم الالتزام بخط السير، وما يترتب عليه من مخالفات وحوادث متتالية، موضحاً عواقب التجاوز الخاطئ التي ‏قد تصل تبعيات خطورتها إلى المشاة على الأرصفة خارج الطريق.‏
وأشار النقيب الشيبة، إلى أن الحملة تتضمن نشر رسائلها التوعوية بثلاث لغات مختلفة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لشرطة الشارقة، وعبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ‏والمرئية، إلى جانب إلقاء ‏عدد من المحاضرات المرورية، أو عن ‏طريق التوعية المباشرة من خلال الدوريات المرورية.
ودعا مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق، والتقيد بالسرعات المحددة، والحرص والانتباه أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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