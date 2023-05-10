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شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لطلاب «التقنية العليا»

خلال الورشة (من المصدر)
11 مايو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين التابعة لقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي التوعية لطلبة كليات التقنية العليا -العين في ورشة متخصصة حول برامج النقاط المرورية، وذلك من منطلق أهمية الالتزام بالقوانين واحترامها وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور حول «البرنامج» منها مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وكيفية تجنب المخالفات المرورية وتضمنت عرضاً لفيديوهات توعوية وتوزيع كتيبات تثقيفية على الطلبة. وحثت شرطة أبوظبي على الالتزام بالقيادة الآمنة، حرصاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم عند تسجيل نقاط مرورية بحقهم، وتعريفهم بخطورة ارتكاب المخالفات. وأشادت كليات التقنية العليا - العين بورشة العمل وأهميتها، وقدمت الشكر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعاونها الدائم في نشر التوعية، وجرى تبادل الدروع التذكارية بحضور العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة والدكتور شوقي خرباش مدير كليات التقنية في العين. وتتوفر فرصة التسجيل للالتحاق بدورات برنامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين والظفرة، والتي يتم تقديمها بعدة لغات «اللغة العربية والإنجليزية والأوردو»، مع توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، بما يعزز من الارتقاء بمفهوم التواصل مع الجمهور من خلال اتصالهم هاتفياً بخدمة عونك على الرقم المجاني (8003333).

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