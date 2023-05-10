تعزيز المسؤولية المجتمعية في «الشوامخ»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بمركز بلدية الوثبة، وبالتعاون مع شركائها: «شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة» و«مؤسسة الإمارات للتعليم»، فعالية توعوية تثقيفية بشأن تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على المظهر العام في مدينة الشوامخ.

ودعت البلدية كافة أفراد المجتمع، والمؤسسات، إلى ضرورة التقيد بالمعايير والممارسات التي من شأنها حماية المرافق العامة، والترفيهية، والمرافق الخاصة من كافة أنواع المشوهات، وذلك مساهمة من الجميع بالارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المشهد الجمالي للمدينة، مشيرة أن هذا المحور المتعلق بالمظهر الحضاري للمدينة يشكل جانباً مهماً يعكس مدى التزام المجتمع بتحسين جمالية ومشهدية المدينة، ومرافقها العامة، وحمايتها من كافة أنواع المشوهات عبر الالتزام بالتخلص السليم من النفايات، وعدم إحداث أي تغييرات على البنى القائمة وبالشكل الذي يتعارض مع المواصفات والاشتراطات المعمول بها في أبوظبي.

وقد حرصت الفعالية على الالتقاء بأكبر عدد ممكن من السكان في فعالية تم تنظيمها في حديقة الشوامخ، والتي تضمنت العديد من ورش العمل التوعوية والتثقيفية فيما يتعلق بآليات مواجهة مشوهات المظهر العام، وسبل الحد منها، وصولاً إلى التخلص النهائي منها.

وأعرب مركز بلدية الوثبة عن شكره وتقديره لدعم الشركاء الاستراتيجيين الذين حرصوا على توفير كافة أشكال الدعم اللوجستي، الأمر الذي أسهم في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها، مؤكداً أن تضافر جهود الأفراد، والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من شأنه الارتقاء بجودة حياتنا، وتحسين المظهر العام، ومواجهة كافة أنواع المشوهات، ومن خلال الالتزام المجتمعي الذاتي النابع من حس المسؤولية المجتمعية تجاه هذه المرافق التي وجدت لإسعاد المجتمع، وتحقيق رفاهيته.