مكتب لـ«كهرباء الشارقة» في مويلح

الشارقة (الاتحاد)

في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المستمرة لتطوير خدماتها افتتحت الهيئة مكتب مويلح، الذي يتم من خلاله مساندة المشترك للتعرف على آلية وكيفية التقديم على الخدمات الإلكترونية، والاستفادة من مميزاتها، حيث تم إنشاء وتصميم المكتب بطريقة مبتكرة، وتزويده بأحدث الأجهزة والمواصفات التي يمكن للمشترك من خلالها التقديم على الخدمة مباشرة مع توفير المساعدين لإرشاد المتعاملين على كيفية استخدام الأجهزة، والدخول على التطبيقات لطلب الخدمات ويعمل المكتب من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 8:30 مساءً طوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار خطة التطوير الرقمي التي تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير لتيسير الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة وفق عدد من المعايير والأسس، تشمل تصاميم مبتكرة وقاعات خاصة تواكب التطور في تقديم الخدمات بطرق إبداعية تختلف عن الطرق التقليدية، وضمان إنجاز المعاملات بسرعة وبالجودة والكفاءة المطلوبة والعمل على تحقيق الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.وأكد أن مركز مويلح الجديد الذي تم افتتاحه يقع على مساحة 640 متراً مربعاً، وتم توفير قاعات مجهزة بالمكتب الجديد توفر الراحة والخصوصية للمتعاملين في تقديم وإنهاء معاملاتهم باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وفق أفضل المواصفات، كما تم توفير مساعدين لإرشاد المتعاملين والرد على استفساراتهم وشرح طرق التقديم على خدمات الهيئة الإلكترونية، وسيسهم المكتب الجديد في نشر ثقافة استخدام التقنيات الإلكترونية والرقمية بين المتعاملين، والاستفادة من مميزاتها، والتي توفر الوقت والجهد على المشترك بدون الحاجة للمراجعة الشخصية لمكاتب خدمة المشتركين.