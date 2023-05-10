معهد الابتكار التكنولوجي يطلق مجموعة من تحديات التشفير

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح الآن بإمكان خبراء التشفير استعراض مهاراتهم وقدراتهم. حيث أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، اليوم، عن إطلاق مبادرة «تحديات McEliece»، والتي تمثل أولى تحديات التشفير في دولة الإمارات، وتهدف إلى اختبار قوة نظام التشفير McEliece المعروف..

وستستمر المبادرة مدة عام كامل، وسيتم فيها نشر مجموعة من مسائل تحليل الشيفرات القائمة على نظام McEliece، حيث ستكون هذه المسائل ذات صعوبات متفاوتة وستشمل ثلاثة مسارات مختلفة، وهي الخوارزميات النظرية في استرداد المفاتيح، والاسترداد العملي للمفاتيح، واسترداد الرسائل.

تهدف التحديات إلى تعزيز فهم الخبراء والممارسين لأنظمة التشفير المستخدمة عالمياً وبصورة يومية لحماية خصوصية الأفراد والمؤسسات والحفاظ على سرية محادثاتهم وبياناتهم. وبصفتها الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف المبادرة الاستراتيجية إلى تشجيع المبرمجين الطموحين على اختبار مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز حضور ومكانة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، كبيرة الباحثين لدى مركز بحوث التشفير في معهد الابتكار التكنولوجي «فضلاً عن تقديم تحسينات واكتشافات متميزة في نظام McEliece، ستعمل المبادرة على منحنا فرصة الاطلاع عن كثب على منهجيات العمل التي تتبعها أفضل العقول الفتية في الإمارات العربية المتحدة لحل المشكلات المعقدة وإيجاد إجابات على أكثر المسائل الرقمية صعوبة. ونأمل أن تساعد الاختبارات التي سنقدمها للمشاركين والنتائج الجديدة التي سيتوصلون إليها في تعزيز قوة نظام McEliece والتأكيد على قدرته في التصدي للتحديات»

وقد تم فتح باب التسجيل المسبق في التحدي اعتباراً من يوم أمس الأول 9 مايو الجاري، كما ستكون نماذج التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني اعتباراً من 23 الحالي.