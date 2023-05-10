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عجمان تبدأ تحويل مركبات الأجرة للطاقة النظيفة

توفير 200 مركبة هجينة في عجمان خلال 2023 (وام)
11 مايو 2023 01:14

عجمان (وام)

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مركبات أجرة عجمان «هجينة»

أعلنت مؤسسة الخدمات التجارية التابعة لهيئة النقل في عجمان عن بدء العمل في تنفيذ خطة تحويل أسطول مركبات أجرة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة لمواكبة توجهات الدولة، وتماشياً مع إعلان عام 2023 عام للاستدامة.
وقال أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية: إن استبدال كافة مركبات الأسطول لمركبات هجينة جاء تحقيقاً للخطة الاستراتيجية الهيئة في تحويل كل مركبات الأجرة في إمارة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2030.
وذكر أن مركبات الأجرة الصديقة للبيئة بلغت نسبتها 81.8 % من أسطول مركبات الأجرة المشغلة في إمارة عجمان، ونقوم بشكل دائم بالتواصل مع موردي المركبات الصديقة للبيئة للبحث عن أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة لعام 2023 لتوفير 200 مركبة هجينة، حيث أثبتت هذه المركبات فعاليتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد المطروشي على الاهتمام الكبير بتبني مبادرات استخدام الطاقة النظيفة وكيفية توظيفها ضمن منظومة النقل في إمارة عجمان ، مشيراً إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق حزم لدعم مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وتحفيزهم لتبني المبادرات الخاصة بالاستدامة، لافتاً إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تطور في تقنيات المركبات الكهربائية والهجينة مما يحفز على السعي لإدخال هذه المركبات لخدمة قطاع النقل.

عجمان
هيئة النقل
سيارات الأجرة
مركبات الأجرة
الطاقة النظيفة
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